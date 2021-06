Instorting school: Tweede dodelijk slachtoffer vanonder het puin gehaald

In Antwerpen heeft de brandweer een tweede dodelijk slachtoffer vanonder het puin van de ingestorte school gehaald. Dat gebeurde vanmorgen in alle vroegte. Enkele uren eerder was het lichaam van de man die ze gisteren al hadden gelokaliseerd en van wie ze wisten dat hij overleden was, al vanonder het puin gehaald. Op dit moment wordt nog verder gezocht naar vier vermiste personen. De instorting gebeurde vrijdagmiddag in de Antwerpse wijk Nieuw Zuid. Het dak van een school in aanbouw met een stelling stortten in terwijl er verschillende ploegen aan het werk waren. Meerdere arbeiders raakten gewond, maar konden bevrijd worden. Er vielen zeker negen gewonden. Vier onder hen zijn zeer zwaar gewond, vier anderen zwaar en een man liep slechts lichte verwondingen op. De zoekactie naar de vermisten is nog volop aan de gang.