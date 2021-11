Hoe zou het nog zijn met Didier Lamkel Zé? De collega’s van Gazet van Antwerpen zochten hem op bij z’n nieuwe club in Slowakije, waar hij in zes duels dit seizoen al aan twee goals en drie assists zit. Lamkel Zé wordt door Antwerp uitgeleend. Hij sluit een comeback bij The Great Old zeker niet uit, als de voorzitter hem een beter contract geeft tenminste. Maar niet iedereen zal dat in Deurne-Noord zien zitten. Want hij haalde er behoorlijk wat streken uit, maar volgens Lamkel Zé zelf was dat om een vertrek te forceren. De Kameroener zal morgen ook op de Bosuil zijn om Antwerp aan het werk te zien tegen Anderlecht.