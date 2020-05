Intelligent scherm helpt winkels bij regelen drukte

Met het nieuwe intelligente tels van Novid regelen winkeliers op een eenvoudige manier dat klanten nu op veilige afstand van elkaar kunnen winkelen.

Nu we langzaam de lockdown-maatregelen afbouwen is het belangrijk dat op een veilige manier te doen. Alle winkeliers nemen maatregelen om bij hun winkels de eisen van social distancing te respecteren. In het bijzonder is dat het houden van 1,5 meter afstand tussen personen. Voor grote winkels geldt bovendien de richtlijn van één persoon per 10 m² winkelvloer. Houden winkeliers zich niet aan deze regels, dan riskeren ze een hoge boete.

Slim telsysteem CrowdAlert

Met het nieuwe, in België en Nederland ontwikkelde, telsysteem CrowdAlert kunnen winkeliers op een eenvoudige manier regelen dat er niet méér klanten dan toegestaan de winkel binnengaan en dat iedereen op veilige afstand van elkaar kan winkelen. CrowdAlertregistreert met camera’s exact hoeveel mensen de winkel in- en uitgaan. Aan de hand van die gegevens krijgt het publiek bij de ingang een heldere instructie te zien op een groot scherm. Het scherm kleurt groen wanneer het rustig is en je binnen mag, oranje wanneer het drukker is maar je toch nog binnen kunt, en rood wanneer de maximumcapaciteit van de locatie bereikt is en je even moet wachten tot een klant de winkel verlaat. Zelfs in shoppingcentra met meerdere in- en uitgangen werkt het systeem prima. Winkeliers hoeven alleen in te voeren hoeveel personeel ze aan het werk hebben en wat de totale winkeloppervlakte is. Verder werkt het systeem helemaal vanzelf.

‘Andere sectoren helpen’

‘We hebben al jaren ervaring met het inzetten van schermen en IT op evenementen’, vertelt Iwan van der Logt, sales manager van Novid. ‘Events worden nu even niet georganiseerd, dus wilden we kijken hoe we andere sectoren kunnen helpen. We hebben de kennis binnen onze groep gebundeld en op heel korte termijn een uniek systeem ontwikkeld. We komen niet alleen met een slimme oplossing, maar ook één die snel, goedkoop en op grote schaal uitgerold kan worden.’