Intensief onderzoek naar seriemoordenaar uit Deurne

Eén douche in acht dagen tijd. We kunnen het ons niet voorstellen, maar voor de gevangenen in de Begijnenstraat in Antwerpen is het wel de realiteit. De cipiers zijn morgen een week aan het staken en hoewel de politie een aantal van hun taken heeft overgenomen zit wandelen, bezoek ontvangen en dus ook douchen er nauwelijks of niet in voor de gedetineerden. Dat moet ophouden zeggen zowel advocaten, de politievakbond als het gevangeniswezen. Zo snel mogelijk.