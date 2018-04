Interieurketen Sostrene Grene komt naar Antwerpen

Antwerpen krijgt als eerste stad in ons land een winkel van de interieurketen Sostrene Grene.

Dat is een Deense keten gespecialiseerd in woninginrichting, maar ze verkoopt ook doe-het-zelf-materiaal, speelgoed en keuken- of kantoorgerief. Het assortiment verandert elke week. De keten heeft al meer dan 180 winkels, waaronder acht in Nederland, zoals deze in Groningen. De winkel in Antwerpen opent op 18 mei de deuren in de Stadsfeestzaal.