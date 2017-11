ICT-probleem bij ZNA opgelost

De bewoners van de serviceflats Hof Ter Beke in de Balansstraat in Antwerpen kampen al maanden met overlast van de renovatiewerken in hun gebouw. Nadat de verwarming en het warm water het al eens lieten afweten, krijgen ze nu af te rekenen met stof en lawaai. De bewoners zijn het grondig beu en sommigen willen er zelfs weg.