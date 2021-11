Wie in Antwerpen nog een coronavaccin moet krijgen, kan voortaan zelf kiezen op welke locatie die prik te ontvangen. Zoals u weet gebeuren vaccinaties niet meer op Spoor Oost, maar wel afwisselend in Antwerp Expo of Kinepolis. Wie een afspraak wil maken, kan daarbij een datum kiezen, en krijgt zo te zien wanneer het in Antwerp Expo te doen is, en wanneer in Kinepolis. De stad beschikt over mobiele vaccinatiecentra die op een dag tijd opgebouwd en afgebroken kunnen worden. Ze is dus niet meer afhankelijk van een vaste locatie. Naast Antwerp Expo en Kinepolis zijn er ook nog lokale vaccinatiedagen op Linkeroever en in Stabroek, Schoten en Wommelgem. Coördinator Jan Stroobants zegt klaar te zijn voor de volgende vaccinatieronde, maar hij vraagt de overheid wel om meer duidelijkheid over een concrete timing.