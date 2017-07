Doelman Bolat tekent contract voor 3 jaar met RAFC

Vandaag verwelkomt Royal Antwerp FC zesvoudig international Sinan Bolat. De Turks-Belgische doelman speelde al meer dan 100 wedstrijden op het hoogste Belgische niveau, en deed er de voorbije seizoenen nog tientallen matchen in Portugal en Turkije bij. Dat meldt Antwerp op haar website.

Sinan vertoefde bijna zijn hele jeugdopleiding in de keepersstal van Racing Genk (1996-2008), maar brak pas echt door bij Standard. Bij de Rouches verdedigde hij het doel in 96 wedstrijden, en speelde hij enkele beslissende matchen in het laatste Luikse kampioenenjaar. Ook in Europa liet Bolat zich al opmerken, met 10 wedstrijden in de (voorrondes van de) Champions League en 19 in de Europa League.

Op zijn 28ste is het palmares van de Genkenaar al behoorlijk rijk gevuld. Zo prijken er twee Belgische landstitels, één Belgische Beker, één Turkse landstitel en een Turkse beker op Sinans schouw. Supercups won hij zelfs al drie landen. Bolat koos enkele jaren geleden voor de Turkse nationale ploeg, waar hij tot dusver zes caps verzamelde.

De Genkenaar komt over van FC Porto en tekende een contract voor drie seizoenen op de Bosuil.

