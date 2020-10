Internationaal duurzaamheidslabel voor 6 Antwerpse parken

Met het provinciaal groendomein Rivierenhof in Deurne, het Vrieselhof in Ranst, het park Vordenstein in Schoten, het Nachtegalenpark in het district Antwerpen, de Kesselse Heide in Nijlen en De Averegten in Heist-op-den-Berg mogen zes Antwerpse parken uitpakken met een Green Flag Award. Dat is een internationaal label voor duurzaamheid dat wereldwijd intussen aan 2.224 parken werd toegekend.

De Green Flag Award werd in 1996 gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk, waar het door de jaren heen uitgroeide tot een vaste waarde. Initiatiefnemer Keep Britain Tidy, een milieuorganisatie, wil de ervaring en expertise ook delen met landen wereldwijd en breidt daarom jaar na jaar het netwerk van Green Flag-parken internationaal uit.

"De Green Flag-parken worden gejureerd op een breed criterium: van groenbeheer tot klimaatadaptatie en toegankelijkheid", zegt Anna Leonard, project manager van de Green Flag Award in België. "In dit juryproces kunnen parkbeheerders, juryleden, medewerkers en vrijwilligers uitwisselen, elkaar inspireren en motiveren om verder te groeien."

Het belang van groene ruimte in onze directe omgeving wordt dit jaar door de covid-19-pandemie extra benadrukt, stelt Leonard. "Kwalitatieve groene ruimtes en parken in de buurt geven mensen een aangename plek in de buitenlucht", zegt ze. "Ze zijn essentieel voor onze fysieke en mentale gezondheid. Daarom is het zo belangrijk dat er een sterk en duurzaam beheer achter schuilt."

(Bron: Belga)

(Foto: © Google Street View)