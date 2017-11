Internationale actie tegen verdovende middelen ook in Antwerpen een succes

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 23 november tot gisteren een internationale actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme.

De Nederlandse politie onderschepte drugs voor een waarde van 120.000 euro bij twee bestuurders die op weg waren naar ons land. Er werden controles uitgevoerd op de vervoersassen Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen-Parijs en Maastricht-Luik-Luxemburg-Metz. Dit zowel langs autosnelwegen en provinciale wegen als op treinen, bussen en in drugspanden.

In België werden 712 voertuigen en 1.776 personen gecontroleerd. Van hen waren er 148 in het bezit van drugs. 8 personen waren onder invloed. 5 voertuigen werden in beslag genomen en zes mensen werden gerechtelijk aangehouden. Op donderdag 23 november werd een 57-jarige Fransman op de trein Dordrecht-Roosendaal aangetroffen met 536 gram heroïne. Deze persoon was op weg naar België. Een dag later werd er op de autosnelweg A16 een voertuig onderschept dat van Rotterdam kwam en ook onderweg was naar België. Achter het dashboard van dit voertuig was er 3,5 kilogram heroïne verborgen. De totale straatwaarde van beide inbeslagnames is 120.000 euro.

In Antwerpen werden 40.000 sigaretten in beslag genomen die op een internationale bus verstopt zaten in verschillende reiskoffers. De smokkelaars hebben een boete gekregen van 42.000 euro. In het postcentrum Antwerpen X werden 121 verdachte enveloppen gecontroleerd. De buit: 116 gram cannabis, 124 gram amfetamine, 221 cannabiszaden en 10 xtc-pillen.