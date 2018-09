Internationale Alzheimerdag in het teken van een goede nachtrust

Vrijdag 21 september is het internationale Alzheimerdag. Zorgbedrijf Antwerpen besteedt dit jaar extra aandacht aan een goede nachtrust voor mensen met dementie. Dat doen ze met onder meer een lezing en een folder met praktische tips.

Mensen met dementie krijgen te maken met geheugenstoornissen die steeds ernstiger worden, met veranderd gedrag en veranderingen in hun karakter. Ze zijn daardoor ’s nachts ook vaak onrustig.

Heel vaak gaat dementie samen met slaapstoornissen. Door het ziekteproces verandert er heel wat: het geheugen van de persoon met dementie wordt langzaam aangetast. Vaak kunnen mensen met dementie niet meer zeggen wat er met hen aan de hand is. Ook honger, dorst of pijn kunnen de slaap verstoren. Al te vaak eindigen deze verhalen met een slaapmiddel. Maar alle slaapmedicatie heeft nevenwerkingen. Het verhoogt bijvoorbeeld het valrisico. Daarom is het heel belangrijk om goed te kijken en te luisteren naar de persoon met dementie en zijn familie en samen te zoeken naar middelen om een goede nachtrust te verzekeren zonder medicatie.

Woonzorgcentrum Hof De Beuken van Zorgbedrijf Antwerpen werkte mee aan een onderzoek van LUCAS (KU Leuven) in samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen over nachtrust bij mensen met dementie. Het onderzoek zocht manieren om de nachtrust te ondersteunen zonder medicijnen. Zorgbedrijf Antwerpen bundelde op basis van het onderzoek en eigen expertise een aantal praktische tips in een flyer.

Eén van de aanbevelingen is onder meer het creëren van een vast avondritueel bij het slapengaan om de nacht rustig in te zetten. Ook een prikkelarme en stressvrije omgeving (licht, geluid, temperatuur, geur…) is belangrijk om rust te creëren. Op de website van het Zorgbedrijf zijn meer tips te vinden.

Vrijdag 21 september is iedereen welkom voor een lezing over nachtrust bij mensen met dementie in dienstencentrum Oosterveld in Wilrijk.

Een expert van Zorgbedrijf Antwerpen geeft uitleg en tips, beantwoordt vragen en kan informatie geven hoe Zorgbedrijf Antwerpen mantelzorgers kan ondersteunen met onder meer thuisdiensten, vervoer, dagverzorging of beschermde afdelingen voor mensen met dementie in de woonzorgcentra. Ook de flyer met tips zal ter beschikking zijn bij de lezing.

De lezing vindt plaats op vrijdag 21 september om 14 uur in het dienstencentrum Oosterveld, Groenenborgerlaan 185 Wilrijk. Inschrijven is niet nodig.

(Bericht : Stad Antwerpen)

(Foto: Pixabay)