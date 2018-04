Internering voor man die vijf keer brand sticht in eigen appartementsgebouw

Het openbaar ministerie heeft vandaag de internering gevorderd voor een veertiger uit Niel, die vijf keer brand zou hebben gesticht in het appartementsgebouw waar hij woonde. Bij één van die branden vielen twee zwaar- en negen lichtgewonden. De beklaagde ontkent. Uit het psychiatrisch onderzoek blijkt dat de beklaagde, die zwakbegaafd is, in een ernstige staat van geestesstoornis verkeert en niet toerekeningsvatbaar is.

Vonnis op 8 mei.

Foto: Pixabay