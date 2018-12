Inval in Wommelgem in kader van actie tegen Italiaanse maffia

Politie en justitie in ons land maar ook in Nederland, Italië, Duitsland en Zuid-Amerika hebben vandaag een grootschalige actie gehouden tegen de Italiaanse ‘Ndrangheta, de machtigste maffiaclan uit Calabrië. Daarbij zijn minstens 90 arrestaties gebeurd, 14 in ons land, en zijn grote hoeveelheden cash geld in beslag genomen. Antwerpen was een van de havens die de maffiaclan gebruikte om cocaïne uit te voeren.

In België vielen speurders in het kader van de ‘operatie Pollino’ binnen in Maasmechelen, Genk, Lanaken en Wommelgem . Volgens Pieter Strauven, substituut procureur des Konings van Limburg, is de Italiaanse maffia in ons land vooral actief in het oostelijk deel van de provincie Limburg. Daar zijn redenen voor, luidde het. “Door het mijnverleden leeft er een grote Italiaanse gemeenschap. De regio ligt geografisch aan het drielandenpunt Nederland/België/Duitsland, waardoor er makkelijker grensoverschrijdende activiteiten kunnen opgezet worden. Bovendien ligt de haven van Antwerpen, als doorvoerplek voor cocaïne, vlakbij.”

Kris Vandepaer, directeur van de Federale Gerechtelijke politie in Limburg, zegt dat er in ons land 14 huiszoekingen zijn gehouden. “Op drie plaatsen kregen we de hulp van de speciale eenheden van de federale politie omdat het om zogenaamde ‘risicohuiszoekingen’ ging. Veertien verdachten zijn opgepakt.” Onder meer geld en luxegoederen werden in ons land in beslag genomen.

Haven van Antwerpen

Volgens de Italiaanse openbare aanklager Federico Cafiero De Raho gebeurde de import van drugs via de havens van Antwerpen en Rotterdam. De ‘Ndrangheta is centraal gevestigd in Calabrië, in het zuiden van Italië, maar heeft wereldwijd haar tentakels uitgegooid. De organisatie is actief in alle landen waar cocaïne wordt geproduceerd, luidde het op een persconferentie vanmiddag.

Daar is ook gezegd dat met de actie slechts een prik werd uitgedeeld en dat de maffiaclan zeker niet is opgedoekt.

(Bron : Gazet van Antwerpen)

(Foto : Christoph Reichwein/dpa)