Investeerders in Antwerps filmbedrijf Corsan zijn geld en belastingvoordeel kwijt

De investeerders in het failliete Antwerpse filmbedrijf Corsan zijn hun geld volledig kwijt. Het Antwerpse Hof van Beroep besliste deze week dat zij het belastingsvoordeel dat hen beloofd was, niet krijgen.



Voor een film met Robert de Niro en John Travolta, die Corsan produceerde, werden miljoenen euro's opgehaald bij Vlaamse bedrijven en zelfstandigen. Aan hen werd beloofd dat daar een belastingsvoordeel van 150 procent aan vasthing via de Taxshelter regeling. De film flopte, Corsan ging failliet en het geld was weg. De gedupeerden trokken naar het Hof van Beroep om alsnog dat belastingsvoordeel te krijgen, maar dat beroep werd onontvankelijk verklaard. De investeerders in nog 2 andere films van Corsan, zijn hun geld ook kwijt.