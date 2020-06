De Antwerpse Zoo is in diepe rouw. De dierentuin heeft afscheid moeten nemen van leeuwin Caitlin. Caitlin zou volgende maand 19 jaar worden en da's al bejaard naar leeuwennormen. Want een leeuw wordt in de natuur gemiddeld zo'n 15 jaar oud. Caitlin stond in de zoo bekend als een kranige tante. "Ze had het karakter van haar vader Victor”, zegt coördinator dierenzorg Veerle. “Net zo dominant en soms een brompot, maar we gaan haar enorm missen.”De Antwerpse Zoo hoopt in het kader van het kweekprogramma voor de uiterst bedreigde Afrikaanse leeuw nieuw gezelschap voor jongere broer Nestor te verwelkomen.