Inwoner van Linkeroever start internet-petitie voor vlottere verbinding met de stad

Een petitie op het internet, voor een betere verbinding tussen Linkeroever en Rechteroever, haalt na iets meer dan een dag 700 handtekeningen. De petitie is gisteren opgestart door Joost Vanderdonckt, een inwoner van Linkeroever en die dagelijks door de Sint-Annatunnel fietst.

Joost is de kapotte liften en roltrappen in de tunnel beu en vraagt aan Ben Weyts, minister van Mobiliteit, om in te grijpen. De man heeft ook enkele suggesties om de verbinding vlotter te maken. Zoals de nachtdienst terug invoeren. Zodat er bij een panne van de liften, iemand aanwezig is om de roltrappen te bedienen. Want die mogen niet draaien zonder toezicht. Ook meer nachttrams en een brug over de Schelde zijn volgens Joost mogelijke oplossingen.

klik hier voor de online petitie