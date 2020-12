Nieuws Inwoners Berchemse straat koken week lang elke dag voor elkaar

In de Jan Breydelstraat in Berchem houden ze van een feestje, en zelfs de corona-maatregelen houden de bewoners niet tegen om het tijdens de eindejaarsperiode gezellig te maken in hun straat. In plaats van een traditioneel straatfeest te houden, besloten ze om de hele week lang voor elkaar te koken.