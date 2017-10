Inwoners Borgerhout krijgen inspraak bij nieuwe invulling 'Peperbus'

Inwoners van Borgerhout mogen mee nadenken over een nieuwe invulling van de Sint-Jan-Evangelist-kerk.

Die kerk, ook bekend als De Peperbus, is er al jaren slecht aan toe, en staat leeg. De stad zoekt nu naar een nieuwe bestemming voor het gebouw, en de buurtbewoners van de Peperbus mogen daarover hun mening kwijt. Daarom komt er een infomoment op 21 oktober. Kinderopvang, kantoren of sportfaciliteiten, volgens schepen Caroline Bastiaens moet het allemaal kunnen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het nieuwe project zelfbedruipend is. De stad wil er geen geld in blijven pompen.