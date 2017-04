De bewoners van de Valkstraat in de wijk Koornbloem in Wilrijk zijn bezorgd. Sinds enkele weken worden ze geteisterd door honderden kleine beestjes die in bomen zitten. De bomen in de straat zijn dus ziek. Maar die beestjes maken ook de auto's vuil. En bij goed weer zorgen ze zelfs voor blikschade. Elke dag de auto's wassen heeft geen zin meer, zeggen de bewoners.