Mobiliteit en Verkeer Inwoners Zuidrand krijgen voordeeltarief om met taxi naar vaccinatiecentrum te gaan

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Gemeenten doen beroep op taxibedrijven om inwoners van en naar de vaccinatiecentra te brengen. In de eerste plaats is het de bedoeling om te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te gaan. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen mogelijk. De gemeenten in de zuidrand hebben daarom een afspraak met drie taxibedrijven. Voor 20 euro kunnen ze heen en terug voor een coronaprik