Inzamelactie stoffen mondmaskers voor daklozen

Het centrum heeft een voorraad gekregen van het stadsbestuur, maar dat waren voornamelijk wegwerpmondmaskers en die blijken niet erg geschikt voor daklozen. Het CAW is daarom nu op zoek naar stoffen mondmaskers die hergebruikt kunnen worden. Wie een schenking wil doen, kan dat in nachtopvang De Biekorf of zorghostel Trappenhuis, allebei in Antwerpen-Noord.