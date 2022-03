Nieuws Inzameling van spullen voor Oekraïne blijft groot succes: "Zo massaal dat de grens verstopt zit"

De gemeente Kapellen coördineert voortaan de inzamelacties van hulpgoederen voor Oekraïne zelf. Ze vraagt ook om voorlopig enkel medisch materieel en babyspullen binnen te brengen. Want alleen dat raakt de Oekraïense grens nog over. Iedereen die wil helpen kan de spullen voortaan binnenbrengen in de sporthal van Kapellen.