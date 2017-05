Inzet leger heeft werk politie niet verlicht

De inzet van het leger voor bewakingsopdrachten op straat heeft het werk van de politie niet verlicht.



Dat is de toch wel opmerkelijke conclusie in een rapport van het Comité P. Dat bevroeg enkele politiezones over de inzet van de militairen. De politie waardeert de steun van het leger wel, maar het is niet zo dat ze zich nu meer kunnen focussen op hun andere taken. En net dat was twee jaar geleden het argument om de militairen in te schakelen. Maar de wijkwerking en het verkeer zijn twee facetten van het werk van de lokale politie die wel onder druk komen te staan door de terreurdreiging.