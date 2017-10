InZicht: nieuw tijdschrift voor ondernemers

Bedrijven moeten blijvend innoveren en samenwerken. Om ondernemers hierbij te inspireren, lanceert het Antwerpse provinciebestuur een nieuw semestrieel tijdschrift. InZicht is een fris magazine waarin naast innoverende voorbeelden uit de regio, zaakvoerders meteen praktische informatie krijgen om zelf aan de slag te gaan.

Het eerste nummer gaat over de uitdaging die bedrijven ervaren om energie op een duurzame en betaalbare manier aan te kopen of te winnen. Deze week valt het nieuwe magazine bij 8000 ondernemers uit de provincie Antwerpen in de brievenbus.



De provincie Antwerpen is een sterke economische regio in Europa. Om deze toppositie te behouden, moeten bedrijven blijvend innoveren en samenwerken. Provincie Antwerpen lanceert InZicht, een semestrieel tijdschrift dat ondernemers daartoe wil stimuleren. Per nummer wordt een specifiek thema onder de loep genomen zoals duurzame en betaalbare energie, een krappe arbeidsmarkt, voldoende en geschikte ruimte en terreinen vinden om te ondernemen. En dit met een mengeling van praktijkvoorbeelden en interessante weetjes.



Meer dan 8000 ondernemers krijgen InZicht gratis twee keer per jaar in de brievenbus. Wie geen magazine kreeg, kan zich inschrijven voor een gratis abonnement via: www.provincieantwerpen.be