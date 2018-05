Is Antwerpse 'middelentoets' wettelijk?

Mag een privébedrijf voor de stad Antwerpen uitzoeken of inwoners die een leefloon krijgen, geen buitenlandse inkomsten hebben? Dat laat federaal minister Denis Ducarme (MR) onderzoeken.



Dat meldt de krant De Standaard. Het Antwerpse OCMW duidde een Nederlands bedrijf aan voor de zogeheten 'middelentoets'. Het trekt daar 150.000 euro voor uit. Maar wanneer het bedrijf kan beginnen, is nog onduidelijk. Want dit systeem bestaat namelijk nog niet in ons land. Als het van Nahima Lanjri van CD&V afhangt, mag het private bedrijf dat ook niet doen. Zij vindt dat enkel sociaal werkers zo'n onderzoek mogen uitvoeren, omdat die een erkend diploma én beroepsgeheim hebben. Minister Ducarme laat nu dus onderzoeken of dit systeem wettig is.