Is de dading tussen Lantis en 3M wettelijk?

De dading die de bouwheer van de Oosterweelwerken, Lantis, afsloot met chemiereus 3M over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht, is onwettig. Toch volgens Vlaams parlementslid voor Groen Mieke Schauvliege. En ze wordt daarin bijgetreden door een advocate milieurecht.