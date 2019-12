Is dit de redding van de A12?

De Antwerpse politie blijft waakzaam aan de fietsstraten in de stad. Gisteren werden er in de omgeving van de Lange Dijkstraat, Van Arteveldestraat, Rotterdamstraat, Sint-Gummarusstraat en de Schijnpoortweg bijna de hele dag controles gehouden door het verkeersondersteuningsteam van de regio City. De bedoeling daarvan is om de veiligheid van de fietsers te verhogen. Door het slechte weer was het vrij kalm in de fietsstraten. Vier fietsers reden in de verboden richting door de Sint-Gummarusstraat en begingen dus een overtreding. In de Lange Dijkstraat werden acht voertuigen beboet omdat ze fietsers aan het inhalen waren in een fietsstraat. Hetzelfde aantal en om dezelfde reden werd beboet in de Rotterdamstraat. Aan de Schijnpoortweg werden dan weer 9 fietsers betrapt nadat ze het bord dat fietsers verbiedt hadden genegeerd. Tot slot werden 10 voertuigen beboet in de Van Arteveldestraat. De bestuurders van die auto's haalden fietsers in terwijl dat niet mag in een fietsstraat.