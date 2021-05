Nieuws Is dit het mooiste decor ooit om te studeren?

Net nu het mooie weer in het land is, staan de examens voor de deur. Maar studeren kan dezer dagen op enkele mooie Antwerpse locaties. In de Roma, in Borgerhout bijvoorbeeld. Daar krijgen zowel studenten als scholieren van het middelbaar onderwijs een rustig plekje aangeboden. Een mooie troost is het voor wie nu met de neus in de boeken moet zitten.