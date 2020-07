Is er in uw gemeente/stad een zorgwekkende toename van besmettingen?

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in de periode van 8 tot en met 14 juli is met 46 procent gestegen tegenover de week voordien. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Sciensano. Het daggemiddelde steeg tot 127,4. Er werden 892 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd tussen 8 juli en 14 juli. Van de 892 nieuwe gevallen waren er 602 (67 procent) gemeld in Vlaanderen, 168 (19 procent) in Wallonië en 122 (14 procent) in Brussel. In alle provincies zijn er nieuwe gevallen. In Antwerpen kwamen er het meeste nieuwe gevallen bij: 247 van 8 tot 14 juli tegenover 152 in de week ervoor. De stijging doet zich voor in alle leeftijdsgroepen, maar het gaat vooral om de groep 20-59 jaar. De dalende trend in de ziekenhuisopnames lijkt ook gestopt (+1 procent). Het aantal overlijdens blijft dalend (-35 procent) en staat nu op 9.800: 4.911 in Vlaanderen (50 procent), 3.394 (35 procent) in Wallonië en 1.495 (15 procent) in Brussel. Van de 9.800 sterfgevallen waren er 4.801 in de ziekenhuizen en 4.877 in de woonzorgcentra. Tussen begin maart en 17 juli is het aantal uitgevoerde testen door de laboratoria opgelopen tot 1.037.803. Sinds 10 april zijn er 407.082 testen uitgevoerd door het nationaal testing platform voor de woonzorgcentra, andere residentiële collectiviteiten en triagecentra.