IS in Antwerpen "we zijn er nog steeds"

Er is een smartphonefilmpje opgedoken dat een mogelijke aanslag op het Centraal station suggereert. De Britse krant Express zette het filmpje op haar website.

Het filmpje werd opgenomen door een persoon die het station Antwerpen Centraal binnenwandelt. Hij filmt een voorbijrijdende politiewagen en een combi die er geparkeerd staat, terwijl hij het station binnen gaat. Op de achtergrond is Arabische muziek te horen.



Ahmet Yayla, een professor Criminologie, Rechten en Maatschappij van de Amerikaanse George Mason University, ziet het filmpje als een aanneembare bedreiging: “Ze zeggen: wij zijn hier, en we gaan aanvallen. Het is al eerder gebeurd dat vlak voor een aanval op een bepaalde plek filmpjes ervan werden verspreid.” staat in Gazet Van Antwerpen te lezen.

Er is volgens Yayla bovendien nog een opmerkelijke gelijkenis met vorige, gelijkaardige filmpjes van IS: “De muziek op de achtergrond werd ook gebruikt in een filmpje voor de aanslag op de nachtclub Reina in Istanbul. Dat heette ‘Spoedig, spoedig’ en waarschuwde voor een aanslag in Turkije”, weet Yayla, aldus nog het artikel in GVA. In Istanbul vielen toen 39 doden.

(bron en foto : Express / GVA)