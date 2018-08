Italiaans wielerkampioen Viviani voert deelnemersveld aan van 25e Wilrijks dernyfestival

Het Wilrijkse dernyfestival, dat op maandag 13 augustus plaatsvindt tijdens de jaarmarkt, viert dit jaar zijn 25e editie. Toppers op de affiche zijn Iljo Keisse, Dylan Teuns, Jürgen Roelandts en de Italiaanse kampioen Elia Viviani.

Het Dernyfestival wordt traditioneel gereden tijdens de Wilrijkse jaarmarkt op een parcours in het centrum van Wilrijk. Daar leggen de renners in totaal 100 kilometer af in een spectaculaire race achter motoren. Het Wilrijkse dernyfestival start om 19 uur. De aankomst wordt verwacht omstreeks 21.20 uur.

De afgelopen jaren wonnen in Wilrijk al tal van toprenners zoals Philippe Gilbert, Tom Boonen en Thomas De Gendt. Vorig jaar ging de zege naar de Italiaan Oscar Gatto, die Oliver Naesen voorbleef. In een verder verleden was de Wilrijkse jaarmarkt het decor van de Grote Prijs Wilrijk, de voorloper van het Dernyfestival. Op de erelijst van deze wedstrijd staan legendes als Eddy Merckx, Fausto Coppi en Rik Van Linden.

Italiaanse kampioen te gast

Ook voor de 25e jaargang van het Dernyfestival stelde de Koninklijke Wielerclub Feestcomité Wilrijk een fraai deelnemersveld samen. Daarbij zijn nationale toppers als Iljo Keisse, Dylan Teuns, Jelle Vanendert en ex-nationaal kampioen Jürgen Roelandts. Zij krijgen weerwerk van topveldrijder Toon Aerts en jong lokaal talent zoals Pauwel Verhulst, Matthias Van Beethoven en Gerry Druyts.

De blikvanger is Italiaans nationaal kampioen Elia Viviani. Die won dit jaar onder andere het puntenklassement in de Ronde van Italië en is bovendien regerend olympisch kampioen in het omnium.

Dameswedstrijd in de namiddag

Sinds enkele jaren vindt op de Wilrijkse jaarmarktdag nog een tweede wielerwedstrijd plaats, voor de dames elite. Deze gaat van start om 15 uur en eindigt omstreeks 17.25 uur. Aan de start wordt een internationaal deelnemersveld verwacht.

Wilrijks districtsschepen voor sport Robert Moens: “Ondanks dat het er niet gemakkelijker op wordt om grote namen, nationale en internationale wielrenners naar criteriums te krijgen heeft de Koninklijke Wielerclub Feestcomité Wilrijk toch een geweldig deelnemersveld samengesteld. Als districtsbestuur kunnen we dit alleen maar toejuichen en de organisatie bedanken voor het fantastische werk.”

Wielerkoersen in het feestelijke kader van de jaarmarkt

Het dernyfestival en de wedstrijd voor de elite vrouwen vinden traditioneel plaats op de dag van de Wilrijkse jaarmarkt. Op die dag bruist het in het geitendorp van de feestelijke activiteiten met onder meer de zomerkermis, een trottinettenkoers, tentoonstellingen en optredens van onder meer Get Ready!. De jaarmarkt wordt afgesloten met een groot vuurwerk. Meer informatie vindt u in het persbericht in bijlage dat reeds eerder werd verstuurd.

Praktisch

25 e editie Dernyfestival ‘Grote Prijs Uitvaarten Verwilt’ en wielerwedstrijd voor dames elite

editie Dernyfestival ‘Grote Prijs Uitvaarten Verwilt’ en wielerwedstrijd voor dames elite Maandag 13 augustus tijdens de Wilrijkse jaarmarkt

Vertrek om 15 uur (elite vrouwen) en 19 uur (Dernyfestival)

Aankomst in de Heistraat ter hoogte van de Bist

Gratis

Meer info en volledig deelnemersveld op www.wilrijk.be, klik op ‘jaarmarkt’ (klik hier voor de rechtstreekse link)

(bericht Stad Antwerpen - District Wilrijk - foto © Belga)