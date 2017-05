Italiëlei is bijna onherkenbaar nadat de bomen er gekapt zijn

Wie tegenwoordig een parkeerplek zoekt in de Leopoldstraat heeft best een Master in de verkeerskunde op zak, want het is een complete chaos in de Antwerpse winkelstraat. Over een afstand van enkele honderden meters staan tientallen verbodsborden voor tijdelijk parkeren. Allemaal door elkaar, allemaal verschillende. De buurtbewoners klagen dat iedereen de borden voortdurend verzet, terwijl de bezoekers kop noch staart krijgen aan waar ze nu wel of niet mogen parkeren.