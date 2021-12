Concerten mogen vanaf maandag enkel nog plaatsvinden voor een zittend publiek. Dat schept problemen voor zalen als Het Sportpaleis, de Lotto Arena, maar ook iets kleinere zalen zoals De Roma en Trix. Hoe zij ermee omgaan, ziet u vanavond in het ATV-nieuws. Maar los van die beslissing zorgt de hele situatie al voor een uitstel van een concert. Want de Britse topband The Human League heeft zelf beslist om morgen niét op te treden in De Roma. Het concert was normaal uitverkocht. Maar de Britten vinden het op dit moment te onzeker om naar ons land. Ze hebben schrik om voor een gesloten deur te staan. Dit is hun bericht: "We zijn hier absoluut kapot van. We keken er zo naar uit om voor onze Belgische fans op te treden, maar met alle onzekerheid over de nieuwe maatregelen konden we het niet riskeren om helemaal vanuit de UK te reizen om dan in België mogelijks voor gesloten zaaldeuren te staan. Of misschien te zien dat de toegestane capaciteit zodanig zou worden gereduceerd dat niet al onze fans naar binnen kunnen om de show te zien. We vinden dit zo jammer. We hadden al onze vrachtwagens, bussen, crew en apparatuur al in beweging gezet richting Dover toen we hoorden dat er nieuwe maatregelen zouden worden aangekondigd, dus het is een enorm probleem voor ons, maar duidelijk iets dat volledig buiten onze handen ligt. We zien jullie in 2022!" Het concert wordt nu uitgesteld naar zaterdag 3 september 2022. Tickethouders worden persoonlijk via e-mail op de hoogte gebracht. Foto Belga