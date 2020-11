Ivan Leko: 'LASK was beter vandaag'

Antwerp-coach Ivan Leko legde zich gisteravond neer bij de 0-1 nederlaag van zijn team tegen LASK Linz in het derde groepsduel van de Europa League. 'Mijn jongens hebben alles gegeven vandaag', zei de T1 van de Great Old. 'Maar LASK was sterker.'

'Het was helemaal de wedstrijd die we verwacht hadden', opende Leko. 'Dit was het voetbal van LASK. We wilden hen niet in hun spel laten komen. Het was geen mooie wedstrijd voor de supporters. Dat wisten we vooraf. We speelden voor een resultaat. Op dit niveau gaat het om het benutten van de kansjes die je krijgt. Efficiëntie is belangrijk. Maar ik moet ook eerlijk zijn: LASK was beter vandaag. Proficiat aan hen.'

"Alles gegeven"

'Het is heel jammer, want dit was een unieke kans om een uitstekende uitgangspositie in de groep in te nemen', ging de Kroaat verder. 'Mijn jongens hebben alles gegeven. Dat zullen ze over drie weken in Oostenrijk ook doen. We vertegenwoordigen onze club en het Belgisch voetbal op de best mogelijke manier. Het is een les voor onze jongens. We leren bij. Dit is Europees niveau. LASK heeft vorig seizoen Europees uitstekend gepresteerd. Zover zijn wij nog niet.'

Afwachtende aanpak

Leko koos donderdag voor een zeer afwachtende aanpak, een manier van spelen die hij nodig achtte tegen Linz. 'We hadden anders kunnen spelen, meer kunnen proberen voetballen', erkende hij. 'Maar we wilden vandaag niet sympathiek zijn. We wilden niet opbouwen van achteruit en dan met 2-6 verliezen. We wilden een resultaat. Wij hebben vertrouwen dat we dat ook kunnen. Alleen lukte het vandaag niet. Het leven gaat verder. We zijn een nieuw team, kwamen uit pot vier bij de loting. Dat mag je niet vergeten. Veel jongens, zoals Ampomah en Lukaku, zijn nog niet op hun beste niveau. Haroun was vooraf niet helemaal fit. Dat zijn factoren die meespelen.'

(foto © Belga)