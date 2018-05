Dragons is voor het vierde opeenvolgende jaar landskampioen in het mannenhockey. In de terugwedstrijd van de finale van de play-offs in de Audi Hockey League speelde het team uit Brasschaat zondag 4-4 gelijk tegen Waterloo Ducks. De draw volstond voor de titel nadat Dragons donderdag de heenwedstrijd met 5-1 had gewonnen. Beide duels werden op de terreinen van Braxgata in Boom gespeeld. Dragons leidde bij de rust met 3-1 na treffers van Florent van Aubel (2x) en Jeffrey Thys. Maxime Capelle scoorde tegen. Na de pauze milderde William Ghislain tot 3-2, waarna Henri Raes de 4-2 lukte. Victor Charlet zette in het slot met twee omgezette penaltycorners de 4-4 eindstand op het bord. Voor Dragons is het de elfde titel in de clubgeschiedenis, na 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2010, 2011, 2015, 2016 en 2017, de vierde op rij.