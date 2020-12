Izi wil aan-huis-leveringen een nieuwe dimensie geven

Deliveryplatform iZi stort zich, met een lancering in Antwerpen, op de markt van de thuisleveringen door koerierdiensten. Toch zegt het nadrukkelijk niet een ‘copy paste’ van Deliveroo, TakeAway.com of Uber Eats te zijn. iZi gaat veel breder dan enkel maaltijden aan huis bezorgen: van een boodschap van de apotheker, de drankenhandel, lokale kledingwinkel, frituur, restaurant tot de supermarkt. De hoofdbetrachting bestaat er vooral ook in een vip service te bieden aan de handelaar, de koerier én de klant; in die volgorde qua prioriteit binnen een bovendien véél groter actieterrein.

“We moeten af van al die absurde commissies. Zeker in deze moeilijke horecatijden. Laat de restaurateurs en de koeriers verdienen waar ze recht op hebben.” Met de lancering in België steekt iZi als virtueel winkelcentrum voor het eerst de Atlantische Oceaan over. Sinds enkele maanden is iZi actief in de drie grootste steden van Brazilië, waar de teller inmiddels op 10.000 leveringen zit. “De laatste jaren steeg de deliverymarkt hier exponentieel’, vertelt Johan Tisson van iZi België. En dankzij de verdere digitalisering en het gemak van een levering aan huis, zal deze markt alleen nog maar stijgen. Zelfs in volle coronacrisis is vandaag slechts 14% van het totale potentieel bereikt. En daar gaan we met iZi volop op inspelen.”

Meer dan take away

Enerzijds is er de kwestie van de omvang van de bezorggebieden. Heel wat klanten vallen dezer dagen nog uit de boot omdat ze te veraf wonen. Met de eigen koerierdienst iZiGo biedt iZi een oplossing. “De conventionele leveranciers beperken zich dikwijls tot een aantal kilometers rond de restaurants. In samenspraak met de uitbaters gaan onze motorboys - en girls deze regio gevoelig vergroten. Tegen een kleine meerprijs kan de klant zijn favoriete eten thuis geleverd krijgen.” Nog belangrijker, anderzijds: iZi ziet het veel groter dan iZiFood (zo heet de samenwerking met restaurants voor de take away-maaltijden). Met iZiMarketplace betrekt het ook de meest uiteenlopende handelaars en retailers in zijn aanbod. “Flesje van de drankenhandel. Een trui van de lokale boetiek of bijvoorbeeld een boodschap van de apotheek. We mikken heel breed en daarin zijn we revolutionair. Binnen het uur zo’n bestelling op locatie krijgen in de buurt dat bestaat nog niet in België. De klant beschikt via de site en de applicatie over een duidelijk overzicht met foto’s, een digitaal menu, de mogelijkheid om makkelijk en veilig te bestellen én te betalen. Ook een snelle levering wordt gegarandeerd en is te volgen met een live tracking-systeem. De bestellingen zijn trouwens goedkoper dan bij de concurrentie dankzij kortingsbonnen en een klantenkaart. Kortom; ‘iZi’ in gebruik, service en betaalbaar tot aan de deur.”