Jaar cel gevorderd voor geweld tegen politie

Het openbaar ministerie heeft een jaar cel en 800 euro boete gevorderd voor een 20-jarige man uit Borgerhout, die vervolgd wordt voor het toebrengen van slagen aan een politieman. De jongeman ontkent de feiten en vraagt de vrijspraak.

De feiten speelden zich op 25 juni af in de omgeving van de Jan De Laetstraat in Borgerhout. Twee inspecteurs van het fietsteam wilden een minderjarige controleren, die zonder helm rondreed op een bromfiets die gestolen bleek te zijn. De jongeman zette het op een lopen. Toen de agenten hem bij de kraag grepen, werden ze belaagd door jongeren uit de buurt, die de arrestatie probeerden te verhinderen.

Volgens het openbaar ministerie had de man een van de inspecteurs een duw in de rug gegeven. Een andere politiepatrouille kon hem arresteren. Hij bleek al eerder met het gerecht in aanraking te zijn gekomen. Op zijn strafblad staan twee veroordelingen, de meest recente dateert van 29 april 2016. Hij kreeg toen veertig maanden cel voor afpersing en diefstal met geweld.

Het openbaar ministerie vond dat er een duidelijk signaal moest komen dat geweld tegen de politie niet te tolereren valt en vorderde een jaar cel en 800 euro boete. De beklaagde, die zichzelf verdedigde, ontkende dat hij de agent geslagen of geduwd had. "Ik heb hem misschien wel aangeraakt, toen ik hem aansprak. Ik wilde die agenten zeggen dat ze wat rustiger moesten zijn. Die jongen riep dat ze zijn hand gingen breken", zei hij. "En jij gelooft dat zomaar? Je had die agenten hun werk moeten laten doen. Een beetje meer respect voor de politie zou wel mogen", zei de rechter.

In een reactie na zijn proces vertelde de 20-jarige man dat er spanningen met de politie zijn. "Ze zoeken altijd problemen en voeren vaak controles uit. Normaal gezien zou je je veilig moeten voelen als de politie in de buurt is, maar dat is niet zo."

Vonnis op 6 oktober.