We zien het jaarlijks gebeuren, enkele dagen voor Kerstmis is het over de koppen lopen in shoppingcentra. De oorzaak is eenvoudig: cadeaustress. Want nooit eerder hadden we zo weinig tijd, zo veel keuze, en zo veel schrik voor teleurgestelde gezichten. In het Wijnegem shoppingcenter hebben ze nu ook een remedie gevonden en die delen ze graag met hun bezoekers.