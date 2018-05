Jaarmarktcross Niel maakt opnieuw deel uit van regelmatigheidscriterium

Goed nieuws voor de jaarlijkse veldrit in Niel. Want die maakt voortaan terug deel uit van een regelmatigheids-criterium. De Jaarmarktcross is vanaf volgend seizoen opgenomen in de DVV Verzekeringen Trofee.

En dat is heel belangrijk voor Niel. Want zo is het bijna zo goed als zeker dat alle toppers zullen afzakken naar Niel. De afgelopen jaren maakte de Jaarmarktcross geen deel uit van een regelmatigheidcriterium en dan was het vaak het geval dat de echte toppers, zoals Van Aert en Van der Poel, wegbleven. Nu zullen zij er normaal wel bij zijn. De Jaarmarktcross wordt dit jaar trouwens niet op 11 maar wel op zaterdag 10 november gereden.

(foto © Belga)