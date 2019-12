Bart De Wever denkt dat bij de volgende verkiezingen in 2024 een totale implosie van de traditionele politiek kan plaatsvinden. 'Antisysteem'-partijen als Vlaams Belang en PVDA zouden dan de grootste kunnen worden, is de conclusie van de Antwerpse burgemeester. De Wever baseert zich op de jongste resultaten in de kieskring Antwerpen. Die kunnen volgens hem een voorafspiegeling vormen, van wat er in de rest van Vlaanderen staat te gebeuren.