Jack wil Antwerpen veroveren

In Wuustwezel verdwijnt er op het eind van dit jaar een icoon uit de gemeente. Want Meubelzaak Hofman houdt er na bijna 70 jaar dienst mee op. Het familiebedrijf stond in de regio bekend als de IKEA van de Noorderkempen. En een winkel waar je terecht kon voor kwaliteitsvolle meubelen én een koffie. Eind 2017 gaan de deuren definitief dicht.