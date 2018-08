Jae’sean Tate: nieuwe Mister Energy voor Telenet Giants Antwerp

Landskampioen Club Brugge komt zondag naar de Bosuil, voor een echte topper in de Jupiler Pro League. Het is tegelijk ook een risicomatch, eentje met een geschiedenis. Vorig najaar ontstonden er zware rellen in Brugge, waarbij 120 heethoofden werden opgepakt. De Antwerpse politie zet zondag maximaal in op veiligheid, in en rond de Bosuil. Het stamnummer 1 roept haar supporters intussen op om Bengaals vuur thuis te laten.