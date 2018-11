De Jamaicaanse Antwerpenaar Michael Anderson mag zich opnieuw wereldkampioen noemen.

Anderson pakte gisteren in Madrid al voor de derde keer de wereldtitel in het bodybuilden. Hij woont en werkt al acht jaar in Antwerpen en hij ziet het als zijn missie om natural bodybuilding wat bekender te maken. Hij imponeerde de jury eens te meer met zijn indrukwekkende gespierde lichaam en zijn conditie.