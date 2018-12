Jambon dan toch al opnieuw burgemeester van Brasschaat

Jan Jambon is dan toch al opnieuw burgemeester van Brasschaat.

In ons nieuws van zondag zei de voormalige minister van Binnenlandse Zaken dat hij pas in januari opnieuw zijn functie wilde opnemen, omdat er dan geen nieuwe stoelendans nodig is. Zo zou Philip Cools de legislatuur als waarnemend burgemeester uitdoen, maar dat is wettelijk niet toegestaan. Als titelvoerend burgemeester moet Jambon zijn plek opnieuw innemen. Het is zo al de vierde burgemeesterswissel in Brasschaat.

(Foto : © Belga)