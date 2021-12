December is begonnen en de Sint is bijna weer naar Spanje. Tijd dus voor die andere goedheilig man om cadeautjes uit te delen. In Kasteel Cleydael in Aartselaar is dit weekend Kerstmagie gestart. Een kerstspektakel voor jong en oud dat heel de maand december loopt in verschillende kastelen in België. De Kerstman zelf is ook van de partij.