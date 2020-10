Jambon roept Vlamingen op: "Verlies de moed niet"

Vlaams minister-president Jan Jambon dringt er zondag in een boodschap op de sociale media 'heel erg' op aan dat handhaving van de coronamaatregelen 'voortaan sneller en strenger gebeurt'. De Vlaamse regering heeft stevig geprobeerd om alvast de restaurants wel open te kunnen houden, 'maar de besmettingscijfers dwingen ons om fors in te grijpen', aldus Jambon die daarmee reageert op de afwijzende reacties op de kritiek van N-VA'ers op de sluiting van de restaurants.

De Vlaamse regeringsleider wijst erop dat de toestand vandaag zeer ernstig is en dat doortastend ingrijpen nodig is, anders dreigt een ware ramp: 'We willen niet meemaken dat de medische zorg in het gedrang komt omdat er te weinig bedden beschikbaar zijn'. Jambon haalt uit naar de 'beperkte groep die zich niet hield aan de nochtans eenvoudige voorzorgsregels' waardoor 'de goeden moet opdraaien voor een groepje onverlaten'. Daarom dringt hij er heel erg op aan dat de handhaving voortaan sneller en strenger gebeurt'.

Hij ging ook in op de sluiting van de restaurants, een maatregel die op onbegrip stuitte bij N-VA-voorzitter Bart De Wever en enkele partijgenoten in de Vlaamse regering, hoewel Jambon aanwezig was op het Overlegcomité dat de beslissing nam. "De Vlaamse regering heeft stevig geprobeerd om alvast de restaurants open te houden", erkent Jambon, 'maar de besmettingscijfers dwingen ons om fors in te grijpen. Met pijn in het hart, maar slechts één bedoeling: de verdere verspreiding van de epidemie in te dijken'.

Jan Jambon engageert zich om de mensen die actief zijn in de horeca, het toerisme, de evenementen- en culturele sector te helpen met alle middelen en steun. 'Om de bedrijven te laten draaien, de scholen open te houden, om de beste zorgen aan alle zieken en hulpbehoeftigen te garanderen, om mensen niet in eenzaamheid te laten wegzakken'. Voor de Vlaamse minister-president zijn de zorg, de economie, het onderwijs en het samen-leven de 'prioriteiten die we moeten veiligstellen'.

Hij roept de Vlamingen op om vandaag en de komende weken door te bijten. 'Op deze herfstige dag vraag ik elkaar te helpen, bemoedigen en te steunen'. 'De Vlaamse veerkracht is groot en sterk genoeg' en 'die veerkracht hebben we nodig bij de heropbouw van het land', besluit Jan Jambon.

Foto Belga