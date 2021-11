Jambon vraagt burgemeesters om opbod aan lokale maatregelen te vermijden

Vlaams minister-president Jan Jambon wil een 'opbod' aan lokale coronamaatregelen vermijden. 'Ik doe een appel aan de burgemeesters. Denk aan de proportionaliteit', zo antwoordde Jambon in het Vlaams Parlement op vragen van Katia Segers (Vooruit), Stephanie D'Hose (Open Vld), Elisabeth Meuleman (Groen) en Filip Brusselmans (Vlaams Belang). Jambon plant een gesprek met de lokale besturen.

Nu de coronacijfers opnieuw stijgen, nemen verschillende lokale besturen strengere coronamaatregelen. Denk aan de aankondiging van kustgemeente Knokke-Heist om alle binnenactiviteiten te schrappen. Ook in andere steden en gemeenten worden strengere maatregelen genomen en worden evenementen geschrapt. Zo kondigde Leuven aan dat er ook dit jaar geen kerstmarkt zal plaatsvinden.

Vanuit de cultuur- en evenementensector klinken intussen opnieuw noodkreten over annulaties en over de willekeur aan lokale maatregelen. Noodkreten die in het Vlaams Parlement werden voorgelegd aan minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon. Die laatste 'steunt en deelt' alvast de oproep van de evenementensector om evenementen te blijven organiseren.

'Ik wil ook het publiek oproepen om naar evenementen te blijven gaan. Er zijn daarvoor voldoende veiligheidsmaatregelen genomen', aldus Jambon. De minister-president doet tegelijk een oproep aan de lokale besturen om 'verstandig' en 'proportioneel' om te springen met de coronamaatregelen. Omdat de federale fase nog van kracht is, heeft Vlaanderen wat dat betreft geen bevoegdheden. 'Maar ik vind wel dat we een opbod aan maatregelen moeten vermijden. Dat is spelen met de broodwinning van mensen', aldus Jambon. De minister-president is wel van plan om met de lokale besturen rond de tafel te gaan zitten 'om het kader te schetsen'.

