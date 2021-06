Jambon wil EK-fandorpen helpen: "Regels niet zo strikt maken dat er niks meer kan doorgaan"

In Antwerpen is donderdagmiddag het COVID-testdorp op Spoor Oost gesloten met het oog op een verhuis naar de site Wilrijkse Pleinen ten zuiden van de stad. Dat gebeurt om op Spoor Oost nog meer mensen te kunnen vaccineren. Sinds de opening in augustus vorig jaar werden in het testdorp 133.988 PCR-tests afgenomen. Het testdorp sluit ironisch genoeg na de drukste maand sinds zijn bestaan. In mei waren er 21.117 tests, tegenover het vorige record van 18.607 tests in januari. De drukste week was weliswaar van 22 tot 28 maart met 5.185 tests, de drukste dag was zondag 10 januari met 1.037 tests. Testdorp TestCovid werd vorige zomer opgezet om de grote druk op de huisartsen weg te nemen. Het nieuwe testdorp zal een iets beperkter publiek aanspreken. Alleen mensen die een test nodig hebben voor bijvoorbeeld het werk, vakantie of een evenement kunnen er terecht. Wie symptomen heeft of een hoogrisicocontact had, wordt naar de huisartsen en triageposten doorverwezen. Zij zouden die druk nu wel weer moeten aankunnen, nu het aantal besmettingen op een lager niveau ligt en steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Het nieuwe testdorp opent vrijdagmiddag om 14 uur. Een afspraak maken kan op antwerpen.testcovid.be.Foto Belga