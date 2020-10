Gezondheid Jan Jambon wil (voorlopig) geen strengere maatregelen

Als het van Vlaams minister-president, Jan Jambon, afhangt, komen er géén strengere maatregelen in Vlaanderen. Dat zei hij deze ochtend in Wakker op Zondag. In Wallonië en Brussel zijn de coronamaatregelen nog stricter geworden maar een tweede lockdown in Vlaanderen wil Jambon vermijden.