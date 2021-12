Jambon wil recreatieve indooractiviteiten tijdelijk stilleggen

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil dat het Overlegcomité versneld opnieuw bijeenkomt. Om de druk op de zorgsector te verlichten, zijn volgens Jambon extra maatregelen nodig. Zo pleit de Vlaamse regeringsleider voor een tijdelijk verbod op recreatieve indooractiviteiten tot 15 december.

Op het Overlegcomité van vorige vrijdag 26 november was afgesproken dat de nieuwe maatregelen zouden geëvalueerd worden op een nieuw Overlegcomité op 15 december. Maar volgens minister-president Jambon zijn er sneller extra maatregelen nodig om de druk op de ziekenhuizen en zeker op intensieve zorgen te verlichten. 'Er zijn de noodkreten van de ziekenhuizen, er is de situatie op intensieve zorgen, er is zorg die moet uitgesteld worden,... Dat vraagt dat we krachtddadig moeten optreden en dat we best versneld bijkomende maatregelen afspreken op een nieuw Overlegcomité. Dat kan desnoods digitaal samenkomen', legt woordvoerder Olivier Van Raemdonck uit.

Jambon legt zelf al een mogelijke maatregel op tafel: het schrappen van alle indoor recreatie-evenementen tot 15 december. Wat er precies wel en niet onder die activiteiten zou vallen, is volgens de woordvoerder van Jambon voer voor het Overlegcomite. 'Het spreekt voor zich dat we die maatregel niet met plezier voorstellen en dat we de getroffen sectoren zullen ondersteunen. Maar als we de zorg, de economie en het onderwijs willen vrijwaren en als we willen vrijwaren dat mensen min of meer normaal kerst kunnen vieren, lijkt ons dit nodig', klinkt het nog.

Foto Belga